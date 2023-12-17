В Таиланде неделю русского балета откроют гастроли театра Якобсона

17.12.2023
Гастроли Академического театра балета имени Леонида Якобсона откроют 19 декабря Неделю русского балета в Таиланде произведениями Петра Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», сообщает ТАСС.
Спектакли пройдут в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра под управлением дирижера Мариинского театра Валерия Овсяникова.
Спектакли в постановке театра Якобсона состоятся 19 и 20 декабря в Бангкоке, а также в провинции Пхукет 23 и 24 декабря в концертном зале «Сиам Мирамит».
Балет Якобсона — первый в СССР балетный театр, учрежденный отдельно от оперной труппы. С 1969 года по октябрь 1975 года коллектив возглавлял Леонид Якобсон.
С 2011 года художественным руководителем театра является бывший солист Мариинского театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.
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