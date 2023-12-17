В Архангельске открыли музей Средневековья на Севере

Музей живой истории «Бурса», посвященный Средневековью на севере России, открыли в Архангельске, сообщает ТАСС.





Слово «бурса» на поморской говоре (язык поморов — жителей побережья Белого моря) означает «лагерь поморов на дрейфующей льдине», а в музее со всеми экспонатами можно будет взаимодействовать.





Экспозиция охватывает период от эпохи переселения народов, когда новгородцы начали осваивать север Европы, до начала правления Петра I. Особое внимание уделено времени основания Архангельска — это конец XVI века.





Предметов той эпохи сохранилось не так много, и все они — объекты культурного наследия, которые строго охраняются.

Особое внимание уделили одежде. В экспозиции около десяти образов, где показаны все предметы гардероба, например, поморки или стрельца.

Северяне носили украшения, преимущественно из речного жемчуга. По праздникам надевали одежду, богато украшенную вышивкой. Часть костюмов представлена на манекенах, другие можно померить.

Так как музей живой истории, то в его работе планируются не только экскурсии, но и театральные представления, мастер-классы и лекции. В музее будут и инклюзивные программы, в том числе для людей с нарушением слуха.