В Пушкинском музее состоится выставка по римскому архитектурному ландшафту

17.12.2023

В Пушкинском музее состоится выставка по римскому архитектурному ландшафту
Выставка, посвященная римскому архитектурному ландшафту, откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в июне 2024 года, сообщает ТАСС.

Она будет посвящена изменению римского архитектурного ландшафта и смещению акцентов в его изображении. Кураторами проекта выступят директор музея Елизавета Лихачева и архитектор Максим Атаянц.
 
Выставка будет открыта с июня по сентябрь 2024 года в Главном здании музея на Волхонке.



Фото: Pixabay.com