Выставка картин-мозаик из кубиков Рубика открылась в Ивановской области

Выставка по мотивам известных картин открылась в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника Ивановской области, работы выполнены в виде мозаик из кубиков Рубика, сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС.





В экспозиции представлены 20 работ, большинство из них созданы специально для выставки в Левитановском культурном центре. Мозаики выполнены в форме квадратов из 100 кубов 3×3×3, собранных автором вручную и сплетенных между собой.





На выставке представлены работы по мотивам известных картин «Бирюзовая Мэрилин» Энди Уорхола, «Микки» Дэмиена Херста, автопортрет Исаака Левитана и многие другие. Большинство мозаик имеют зеркальный двусторонний паттерн в инверсивных цветах кубика Рубика, когда красный цвет противопоставляется оранжевому, синий — зеленому, белый — желтому. При наведении камеры смартфона на работы создается впечатление, что они сделаны из кристаллов.





Автор выставки 16-летний Андрей Маслов входит в Книгу мировых рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, собирающий кубик Рубика на бегу. Молодой человек является автором самой большой в мире двусторонней мозаики из 4,8 тыс. кубиков Рубика, что также отмечено в книге рекордов.