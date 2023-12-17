Умер американский актер Джек Аксельрод

Американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в сериалах «Клиника», «Офис», «Декстер», умер в возрасте 93 лет, сообщает ТАСС.





Актер умер 28 ноября «по естественным причинам» в Лос-Анджелесе. Он не дожил два месяца до 94 лет.





Аксельрод снялся во многих проектах, среди которых «Даллас», «Династия», «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно».









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