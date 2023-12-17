Умер американский актер Джек Аксельрод

В экспозиции представлены 20 работ.
Он известен по ролям в сериалах «Клиника», «Офис», «Декстер».
Запланированы выставки «Васнецовы. Связь поколений» и «Москва — Ереван — Москва. Коллекция професс...
Последний фильм оригинальной франшизы — «13 друзей Оушена» — вышел в прокат в 2007 году. ...
Фестиваль открылся показом совместной киноработы Бельгии и Франции «Другой Лоренс» режиссера Клода Ш...
В экспозиции представлены 20 работ.
Он известен по ролям в сериалах «Клиника», «Офис», «Декстер».
Запланированы выставки «Васнецовы. Связь поколений» и «Москва — Ереван — Москва. Коллекция професс...
Последний фильм оригинальной франшизы — «13 друзей Оушена» — вышел в прокат в 2007 году. ...
Фестиваль открылся показом совместной киноработы Бельгии и Франции «Другой Лоренс» режиссера Клода Ш...
В основе сценария — рассказ Кевина Макмаллина «Бомба».
В программе — концерты, спектакли, ярмарка рождественских подарков и премьера мультфильма.
Выставка пройдет в Михайловском замке в конце 2024 года.
В экспозиции можно увидеть десятки тысяч экспонатов.
Сценарий будет написан к концу февраля — в марте.
Жюри определит победителей в трех возрастных категориях.
Картина была написана в 1642 году.
По всей стране их открыто уже больше тысячи.
Провести этот день он планирует в кругу семьи.
Художники, керамисты, дизайнеры, скульпторы и мастера народных промыслов представили свои работы.
Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья».
В двухактном концерте прозвучали сочинения двух всемирно известных русских композиторов — Петра Чайк...
Цель фестиваля — популяризировать развитие буддийской культуры с помощью кино.
Режиссером постановки впервые выступил кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.
Масштабный проект к 140-летию одного из самых загадочных представителей русского авангарда ХХ века п...
17.12.2023