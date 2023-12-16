В 2024 году Третьяковская галерея представит шесть масштабных выставок в Москве

Шесть масштабных выставочных проектов запланированы в Третьяковской галерее в Москве в 2024 году, сообщили в Министерстве культуры России.





Осенью 2024 года в Новой Третьяковке запланировала выставка «Васнецовы. Связь поколений». Проект представит творчество художественной династии Васнецовых. Кроме работ Виктора Васнецова, в экспозицию войдут полотна и рисунки его младшего брата Аполлинария Васнецова.





Весной 2024 года готовится открытие выставки «Москва — Ереван — Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна», на которой покажут собрание Музея русского искусства в Ереване, бывшую коллекцию профессора Арама Абрамяна (1898-1990), коллекционера русской живописи, одного из создателей школы советский урологии, который возглавлял урологическую клинику Московского областного клинического института.





Одним из главных событий осени 2024 года станет выставочный проект «Передвижники» в корпусе на Кадашевской набережной. В экспозицию войдут как шедевры русского искусства, так и менее известные произведения. Выставка «Неожиданная Третьяковка» расскажет о кинофильмах и мультфильмах, эскизы к которым хранятся в собрании Третьяковской галереи, передает ТАСС





Проект «Адепты красного. Филипп Малявин & Абрам Архипов» планируется открыть в сентябре. Зрители увидят работы ярких представителей русского искусства конца XIX — начала XX века. А зимой в Западном крыле Новой Третьяковки начнет работу экспозиция «Россия глазами Третьяковской галереи». Выставка расскажет о том, какой видели нашу страну на протяжении веков художники и скульпторы.









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