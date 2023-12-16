У «11 друзей Оушена» может появиться еще одно продолжение

В рамках промо-тура своей новой режиссерской работы «Парни в лодке» Джордж Клуни рассказал о том, что у криминальной франшизы о Дэнни Оушене и его команде может появиться еще одно продолжение, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





«У нас есть отличный сценарий для еще одной части, так что не исключено, что мы сделаем четвертый фильм. Это и правда классный сценарий, в духе «Уйти красиво» с Джорджем Бернсом и Артом Карни. Правда, мы еще не настолько старые», — отметил актер.





Последний фильм оригинальной франшизы — «13 друзей Оушена» — вышел в прокат в 2007 году.









Фото: кадр из фильма «11 друзей Оушена»