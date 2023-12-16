Режиссер Ридли Скотт снимет фильм о переговорщике

16.12.2023
Британский кинорежиссер Ридли Скотт займется постановкой экшн-триллера по мотивам рассказа Кевина МакМаллина «Бомба».
Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика
, в центре повествования оказывается переговорщик Фрэнки, которого вызывают на задание в ночь перед свадьбой. Некий мужчина, припарковавшийся на стройплощадке в центре Лондона, обещает взорвать себя и отказывается говорить с кем-либо, кроме Фрэнки. Оказывается, что у двух героев есть общее прошлое.
За права на рассказ боролись десять крупных студий, однако победителем оказалась 20th Studios. Во многом из-за привлечения Ридли Скотта и его компании в проект.
Сценарий напишет сам МакМаллин. Пока неизвестно, когда начнется работа над фильмом. В данный момент Скотт заканчивает работу над продолжением «Гладиатора» и планирует также взяться за вестерн.
Фото: Pixabay.com