В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»

Масштабный благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» стартует в Москве 19 декабря, сообщили в оргкомитете фестиваля.





Первый фестиваль «Звезда Рождества» состоится на разных площадках Москвы и пройдет до 16 января. В программе — концерты, спектакли, ярмарка рождественских подарков и премьера мультфильма, созданного известными мультипликаторами.





Организаторы: портал о благотворительности «Милосердие.ru», православная служба помощи «Милосердие» и театральный салон «Сцена 23».





«У нас не было большого, теплого рождественского и святочного события, объединяющего самые разные формы благотворительности. Такого, которое было бы по смыслу христианским, а по атмосфере — ярким, пестрым и уютным. Не хватает чистой ноты, чтобы настроиться на праздник Рождества Христова. И мы придумали этот фестиваль, вспоминая слова Иосифа Бродского, что «в Рождество все немного волхвы», — рассказала главный редактор портала «Милосердие.ru», автор идеи фестиваля «Звезда Рождества» Юлия Данилова. — Все мы можем принести дары Спасителю: подарить их тем, кто нуждается, кому тяжело, кто испытывает страдания. Эти дары могут принести как благотворители — большие, маленькие, средние, — так и те, кто причастен к искусству».





В фестивале примут участие известные московские артисты и музыканты.





Все вырученные средства будут направлены на поддержку подопечных службы «Милосердие»: одиноких пожилых людей, детей-сирот, одиноких мам в трудной жизненной ситуации, бездомных, беженцев.













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