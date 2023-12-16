Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые покажут в Русском музее

В Русском музее в рамках выставки, приуроченной к 225-летию Карла Брюллова, публике впервые представят картину «Христос во гробе», выполненную в редкой технике транспарент.





Как сообщает « Коммерсант », выставка пройдет в Михайловском замке в конце 2024 года. На ней будет представлено около 300 произведений живописи и графики художника.





В 2003 году немецкие коллекционеры Александр и Ирина Певзнер приобрели полотно за 100 тыс. евро у русского православного прихода Воскресения в Брюсселе и привезли его в Санкт-Петербург. После проведения экспертизы на подлинность региональное управление ФСБ арестовало картину. В отношении Александра Певзнера возбудили уголовное дело о контрабанде, а полотно передали в Русский музей.





В 2021 году Русский музей заявил об отсутствии ограничений на демонстрацию картины Карла Брюллова, а само произведение было включено в государственную часть музейного фонда.









Фото: скриншот YouTube