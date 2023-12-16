Режиссер Сергей Урсуляк планирует снять ретрокартину про любовь

16.12.2023

Режиссер Сергей Урсуляк планирует снять ретрокартину про любовь
Кинорежиссер Сергей Урсуляк планирует начать работу над полнометражным фильмом про любовь, сейчас идет написание сценария.

«Я надеюсь, что это будет не что-то кромешное, кошмарное, а что-то вызывающее какую-то радостную эмоцию, что-то такое веселое. Ретрокартина про любовь», — сказал ТАСС режиссер.

Отвечая на вопрос о сроках начала работы над фильмом, он отметил, что «до кастингов еще дожить нужно». 

«Еще пишется сценарий. Сценарий будет написан, может быть, к концу февраля — в марте. Первый вариант сценария. Стало быть, если мы сразу войдем в подготовку, я думаю, что раньше будущей осени мы вряд ли начнем снимать», — пояснил Урсуляк.

Сергей Урсуляк — кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий «Ника» и «Кинотавр». Среди его работ — «Русский регтайм», «Праведник», «Неудача Пуаро», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Исаев» и другие фильмы и сериалы.


Фото: Pixabay.com