Режиссер Сергей Урсуляк планирует снять ретрокартину про любовь

Кинорежиссер Сергей Урсуляк планирует начать работу над полнометражным фильмом про любовь, сейчас идет написание сценария.





«Я надеюсь, что это будет не что-то кромешное, кошмарное, а что-то вызывающее какую-то радостную эмоцию, что-то такое веселое. Ретрокартина про любовь», — сказал ТАСС режиссер.





Отвечая на вопрос о сроках начала работы над фильмом, он отметил, что «до кастингов еще дожить нужно».





«Еще пишется сценарий. Сценарий будет написан, может быть, к концу февраля — в марте. Первый вариант сценария. Стало быть, если мы сразу войдем в подготовку, я думаю, что раньше будущей осени мы вряд ли начнем снимать», — пояснил Урсуляк.





Сергей Урсуляк — кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий «Ника» и «Кинотавр». Среди его работ — «Русский регтайм», «Праведник», «Неудача Пуаро», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Исаев» и другие фильмы и сериалы.









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