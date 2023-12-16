Всероссийский конкурс рождественской игрушки завершается в музее «Херсонес Таврический»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начали подводить итоги всероссийского конкурса на создание авторской рождественской игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе», который проходил с 10 ноября по 13 декабря, сообщили в пресс-службе музея.





Организаторы конкурса — «Херсонес Таврический», фонд «Моя история», Крымская митрополия и Севастопольское благочиние.





Среди участников мероприятия — представители из Волгограда, Казани, Москвы, Севастополя и Крыма. Все авторские игрушки стали настоящими музейными экспонатами и украсили праздничные елки Херсонеса.





Жюри под председательством директора ГБОУ ДО «Севастопольская детская школа искусств» Марии Костевич определит победителей в трех возрастных категориях: до 10 лет, от 11 до 18 лет и от 19 лет и старше. Всего будет девять победителей, которые получат ценные призы. Остальных участников ждут благодарности музея-заповедника.









Фото: пресс-служба музея «Херсонес Таврический»