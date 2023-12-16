Ранее неизвестный свинцовый слой обнаружен в «Ночном дозоре» Рембрандта

Европейские ученые исследовали картину «Ночной дозор» Рембрандта при помощи рентгеновского нанотомографа и специализированного микроскопа и обнаружили внутри этого полотна ранее неизвестную прослойку из соединений свинца, которые, вероятно, использовались художником для защиты холста от влаги.





Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science Advances, сообщает ТАСС





Это открытие было совершено группой европейских искусствоведов, химиков и физиков под руководством доцента Утрехтского университета (Нидерланды) Флориана Мейрера при изучении текущего состояния «Ночного дозора», процесс реставрации которого был официально запущен Государственным музеем Нидерландов в июле 2019 года. Для подготовки к восстановлению данного шедевра классической нидерландской живописи он был всесторонне изучен при помощи методов естественных наук.





Как предполагают ученые, эта свинцовая прослойка была еще одной инновацией от великого художника. Рембрандт отказался от пропитки холста при помощи клеевых составов, которые использовались другими художниками для защиты картин от влаги перед нанесением грунта, и применил для этой цели масло, содержавшее в себе соединения свинца. По мнению исследователей, это позволило Рембрандту упростить подготовку холста и сделать эту процедуру более дешевой, что было важно с учетом огромных размеров картины.





Полотно, получившее впоследствии название «Ночной дозор», было написано Рембрандтом в 1642 году. В 2019 году в Нидерландах начался масштабный проект по реставрации «Ночного дозора», в рамках которого искусствоведы и ученые тщательно изучают полотно.









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