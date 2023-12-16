Фестиваль новогодних арт-маркетов «МОСАРТФЕСТ» проходит в Москве

Сразу в пяти галереях столицы проходит фестиваль новогодних арт-маркетов и современного искусства «МОСАРТФЕСТ», сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





Его организатором выступает Объединение «Выставочные залы Москвы».





На «МОСАРТФЕСТ» художники, керамисты, дизайнеры скульпторы и мастера народных промыслов представили свои работы, а посетители — могут приобрести их в качестве новогодних подарков.





Каждая галерея-участник поддерживает определенное творческое направление. В галерее «Здесь на Таганке» проходит «Виниловый маркет». Музыканты, коллекционеры и просто ценители виниловых пластинок могут пообщаться и вступить в клуб для обмена опытом.





«Рождественская ярмарка» с елочными украшениями, новогодними аксессуарами, предметами декора и авторскими сувенирами развернута в галерее «Беляево» и в галерее «Нагорная». «Инди-маркет» работает в галерее «Давыдково». Здесь можно приобрести как новогоднюю атрибутику, так и национальные сувениры, этническую посуду. За живописью, графикой и скульптурой можно отправиться в галерею на Песчаной.





Вход на любую площадку свободный. Фестиваль будет работать до 17 декабря.









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