Американский актер Мэттью Перри умер в результате воздействия кетамина

Актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994-2004), умер вследствие острого воздействия кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отчет о вскрытии управления судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.





Как указано в отчете, высокий уровень кетамина, обнаруженный в крови Перри, указывает на то, что основными причинами его смерти стали чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания, передает ТАСС





Отмечается, что актер проходил лечение от депрессии и тревоги, которое включало в себя введение кетамина в кровоток.





Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября в его доме в штате Калифорния.