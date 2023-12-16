В Марокко состоялся концерт российских музыкантов

Концерт классической музыки с участием российских исполнителей — лауреатов международных конкурсов пианиста Глеба Романчукевича, скрипача Андрея Зубенко и кларнетиста Филиппа Создателева — прошел 15 декабря в Национальной библиотеке Королевства Марокко (НБКМ) в рамках большого проекта «Посольство мастерства», сообщает ТАСС.





Мероприятие, организованное Санкт-Петербургским домом музыки и Русским домом в Рабате, вызвало повышенный интерес местной публики.





В двухактном концерте прозвучали сочинения двух всемирно известных русских композиторов — Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Также российские музыканты исполнили произведения французского композитора Камиля Сен-Санса и итальянского композитора Луиджи Басси.





«Посольство мастерства» — проект Санкт-Петербургского дома музыки, который реализуется с 2012 года и охватывает как регионы России, так и страны зарубежья.









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