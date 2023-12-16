В Туве пройдет международный буддийский кинофестиваль

Семь стран подали заявки на участие в Буддийском международном фестивале кино, который пройдет весной 2024 года в Туве, сообщил президент кинофестиваля Виталий Петров.





По его словам, среди стран-участниц: Россия, Беларусь, Азербайджан, США, Великобритания, Казахстан, Кыргызстан, которые представили около 18 киноработ. Ведутся переговоры об участии в фестивале представителей Таджикистана и Китая, сообщает ТАСС





Цель фестиваля — популяризировать развитие буддийской культуры с помощью кино.





Будийский международный кинофестиваль проходит в Туве с 2022 года при поддержке регионального правительства и управления Камбы-ламы Республики Тыва. В 2023 году

Гран-при конкурса получил фильм «Мама, я живая» режиссеров Мухамеда Мамырбекова и Азиза Заирова из Казахстана.









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