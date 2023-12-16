Театр им. Маяковского покажет премьеру «Другой сказки»

Премьера спектакля «Другая сказка» по пьесам Евгения Шварца состоится в Московском академическом театре им. Маяковского, сообщили в пресс-службе театра.





Режиссером постановки впервые выступил кинорежиссер Сергей Урсуляк. Над спектаклем работали художник Евгения Шутина, художник по свету Андрей Абрамов, видеохудожник Дмитрий Мартынов, хореограф Ирина Кашуба.





В постановке заняты Мамука Патарава, Никита Языков, Алена Васина, Татьяна Орлова, Зоя Кайдановская, Виктор Запорожский, Вячеслав Ковалев, Евгений Парамонов и другие артисты.





Премьерные показы пройдут 16 и 17 декабря на Сцене на Сретенке.





Сергей Урсуляк — кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий «Ника» и «Кинотавр». Среди его работ — «Русский регтайм», «Праведник», «Неудача Пуаро», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Исаев» и другие фильмы и сериалы.









Фото: Pixabay.com