Авторы Variety назвали самые худшие фильмы 2023 года

15.12.2023

Авторы Variety назвали самые худшие фильмы 2023 года
Американские журналисты составили список самых худших фильмов 2023 года. Авторы Variety отвели первое место картине «Без ответа» режиссера Декстера Флетчера («Карты, деньги, два ствола», «Богемская рапсодия»).

Главные роли в самой худшей по версии журналистов картине исполнили Крис Эванс и Ана де Армас. Второе место досталось фильму Уэса Андерсона «Город астероидов» с Джейсоном Шварцманом, Скарлетт Йоханссон, Томом Хэнксом и другими голливудскими звездами.

Третьей стала лента «К тебе или ко мне?» режиссера Алин Брош МакКенны, которая сняла «Дьявол носит Prada» и оскароносную «Круэллу». Четвертое место занял фильм «Супер Майк: Последний танец» Стивена Содерберга с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек в главных ролях. Замыкает пятерку худших «Сердце Стоун» Тома Харпера, где сыграли Галь Гадот и Джейми Дорнан.

Однако Variety не ограничилось одним анти-рейтингом. В альтернативном списке первое место занял хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед». Вторую строчку занял фильм «Кармен» от создателя «Черного лебедя» Бенжамена Мильпье.

На третьем месте расположился «Флэш» Андреса Мускетти с Эзрой Миллером в главной роли. Замыкают рейтинг фильмы «Живопись» с Оуэном Уилсоном и «Калигула».


Фото: YouTube