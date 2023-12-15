В Зарядье открылась выставка произведений Павла Филонова

Выставка произведений русского авангардиста Павла Филонова открылась в Зарядье. Более 60 работ художника составили экспозицию.





Министр культуры Ольга Любимова выступила на открытии проекта. По ее словам, совместный проект РОСИЗО и Русского музея будет проходить до середины марта.





«20 лет Москва не видела работы Павла Филонова в таком объеме. С чувством гордости и радости мы делимся с вами такими невероятными проектами, наследием потрясающих мастеров», — цитирует министра ТАСС





Посетители увидят картины из цикла 1910-х годов «Ввод в мировой расцвет». Речь идет о работах «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Перерождение интеллигента (Перерождение человека)», абстрактных композициях «Головы» и изображениях зверей, исполненных в 1920-е. Также зрителям представили произведения 1930-х на производственные темы.









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