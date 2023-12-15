Кристина Асмус и Денис Шведов появятся в новой спортивной драме «Финал»

В Москве стартовали съемки спортивной драмы «Финал» с Кристиной Асмус и Денисом Шведовым в главных ролях. Об этом журналистам сообщила пресс-служба проекта.





Фильм расскажет о победе российской мужской волейбольной сборной на Олимпийских играх в 2012 году, передает ТАСС . Тогда спортсмены вышли в финал с Бразилией и одержали верх.





«Стартовали съемки новой масштабной спортивной драмы «Финал», посвященной блестящей победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году», — говорится в сообщении пресс-службы.





Картина выйдет на больших экранах в феврале 2025 года. Киностудия «Творческое объединение «Мистерия»» ведет работу над проектом.





Авторами сценария и режиссерами картины стали братья Владимир и Олег Пресняковы. Ранее они работали над спортивными фильмами «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». В роли главного тренера российской сборной Владимира Алекно появится Денис Шведов, а Кристина Асмус сыграет его супругу. Также в съемках задействованы Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина, Вадим Соснин и Влада Ерофеева.









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