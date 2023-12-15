В Псковском музее-заповеднике открылась выставка редких новогодних открыток

Выставка редких новогодних открыток из фондов Псковского музея-заповедника открылась в пятницу, 15 декабря. Экспонаты ранее не были представлены широкой публике.





Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала ТАСС о выставке «Далекий свет открыток новогодних». По ее словам, среди экспонатов представлены предметы 1959 года, а также почтовые карточки, которые создал во времена СССР мультипликатор «Союзмультфильма» Владимир Зарубин.





«Он говорил: «Рисую конверты и открытки с моими зверушками, надеясь на самое важное: может быть, это поможет людям стать чуть добрее». Коллекционеры сейчас охотятся за такими открытками и покупают за немалые деньги», — поделилась с журналистами Мельникова.





Директор музея-заповедника уточнила, что на открытках изображены «веселые зайчата и трусливый мишка, музыканты-снеговики, добрый Дед Мороз и озорной Новый год, друзья гномы, качающиеся на елочных шарах, а также компания героев мультфильмов». Сюжеты открыток Зарубина критиковали приемные комиссии, но простые советские люди выбирали именно их, добавила Мельникова.









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