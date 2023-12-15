Минюст внес актера Анатолия Белого в реестр иноагентов

Заслуженный артист России Анатолий Вайсман (Белый) пополнил реестр иностранных агентов. Соответствующее решение принял Минюст РФ.
На сайте ведомства появилась информация об изменениях в реестре иностранных агентов. Список пополнили актер Анатолий Белый, журналист Григорий Шведов, экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, журналист Андрей Затирко, член организации российских политэмигрантов «Гражданский совет» (нежелательная организация, запрещенная в России) Денис Соколов.
Признанный иноагентом Анатолий Белый ранее выступал против гастролей театра «Ленком» за границей. Народный артист РФ Андрей Соколов допускал
, что в его коллеге по цеху играла зависть. Также актер не исключил, что сорванные гастроли театра в Израиле Белый не мог организовать один. У самого Белого в Европе неоднократно отменяли выступления с моноспектаклем.
Фото: YouTube