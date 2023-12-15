Новый посол Турции в Москве открыл выставку работ российских художников и фотографий

Новый посол Турции в Москве Танжу Бильгич открыл выставку картин российских художников и фотографий. Проект посвящен 100-летию Турецкой Республики.





Дипломат недавно вступил в новую должность. Посол на церемонии открытии выставки выразил надежду на еще большее укрепление российско-турецкой дружбы, передает ТАСС





«В этот снежный московский вечер благодаря представленным на сегодняшней выставке картинам и фотографиям мы собрались с вами, чтобы вместе полюбоваться пейзажами Турции», — сказал Танжу Бильгич в Турецком культурном центре имени Юнуса Эмре.





Директор центра Мехмет Улькер в беседе с агентством отметил, что подобные мероприятия очень важны для прогресса отношений двух стран.





Посетители выставки могут увидеть картины российских художников, на которых изображены морские просторы Турции, фотографии из серии «Век Турции», предоставленные управлением по коммуникациям администрации президента республики, а также работы творческой группы «Art Vue – Москва». Гостям предложили традиционный турецкий кофе, приготовленный на песке. Участников открытия также угостили национальными сладостями. В завершение послу республики подарили картину с видами Стамбула.









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