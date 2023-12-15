Почти 13 тысяч человек побывали на экскурсиях в Красногорском филиале Музея Победы

Экскурсии Красногорского филиала Музея Победы посетили почти 13 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Представители музея уточнили, что количество экскурсантов за уходящий год увеличилось в 2,7 раза. Показатели прошлого года составили 4,8 тысячи человек. Всего в этом году в филиале побывали 28,7 тысячи посетителей, что на 37% больше прошлого.





«Мы очень рады, что наш музей вызывает интерес у все большего количества людей. Для наших гостей мы стараемся разрабатывать увлекательные и познавательные программы, создаем новые выставки», — поделилась заведующая Красногорским филиалом Светлана Любенкова.





В этом году здесь прошла 21 выставка. Речь идет как о самом музее, так и о выездных проектах. Наиболее интересные – посвященные крупным сражениям Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе.





За 2023 год выросло и количество мероприятий, которые прошли на базе музея. Филиал также проводит конкурсы для юных посетителей, где участники могут раскрыть свои таланты. Музей готовится к Новому году. Во вторник, 12 декабря в Красногорском филиале открылась выставка «Новогодние традиции», где можно увидеть коллекцию елочных украшений 40-х годов прошлого столетия советского производства.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»