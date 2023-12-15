Театр музыкальной комедии в Петербурге представил премьеру мюзикла «Остров сокровищ»

Премьера мюзикла композитора Максима Кошеварова «Остров сокровищ» по одноименному произведению Роберта Стивенсона состоялась в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга. Режиссером постановки для семейного просмотра выступила Ольга Прихудайлова.





Сценическую версию мюзикла написал драматург Константин Рубинский, передает ТАСС . По словам Прихудайловой, в спектакле старались использовать тему пиратов и пиастров как точку отправления в истории, не зацикливаясь на сугубо пиратской теме.





«Наша задача была показать: то, что случается по пути достижения поставленной цели, оказывается порой гораздо важнее самой цели», — поделилась режиссер с журналистами.





Музыкальный руководитель и дирижер – Алексей Нефедов. За сценографию спектакля-приключения ответственна главный художник театра Ирина Долгова. Ее коллега Елена Жукова, в свою очередь, придумала наряды для всех персонажей.









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