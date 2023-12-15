В Коми пройдет российская премьера балета «Снежная королева»

Академический театр оперы и балета Коми представит российскую премьеру балета финского композитора Туомаса Кантелинена «Снежная королева». Показы пройдут 15, 16 и 17 декабря.





Хореограф-постановщик Александр Рюнтю сообщил ТАСС , что спектакль получился ярким и живым. Постановка будет интересна и детям, и взрослым, заверил он.





«Есть своеобразное решение ледяной армии Снежной королевы - ледяные великаны, четырехметровые огромные чудовища. Динамичные танцы снежинок. Я выбрал такую форму спектакля, которая подошла идеально», — поделился хореограф с агентством.





По словам постановщика, задействована вся балетная труппа театра, включая артистов хора в некоторых сценах. Рюнтю добавил, что остались небольшие вопросы по оформлению, декорациям и костюмам, которые будут решаться по мере жизни спектакля. Постановку представят на международном фестивале «Сыктывкарская весна» в 2024 году.









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