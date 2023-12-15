Премьера фильма «Анна и Вано. Ванна и вино» состоялась на фестивале Arctic open

Премьера фильма Алекса Некто «Анна и Вано. Ванна и вино» прошла на полях VII Международного кинофестиваля Arctic open. Мероприятие проходит в Архангельске.





Проект вырос из короткометражного фильма в полный метр при поддержке Министерства культуры России. Картина была показана на Arctic open в 2017 году. Тогда фильм победил в номинации короткого метра.





По сюжету главный герой Вано является потомком знаменитой династии грузинских виноделов, но живет в Москве с детства. Столкнувшись с чередой неудач, Вано возвращается к корням – теперь он делает вино в ванной на съемной квартире. Герой отдается виноделию со всей душой и любовью, а напиток отвечает ему взаимностью. Однако вскоре Вано осознает, что вино – волшебное.





Большую часть фильма снимали в Москве, поделился режиссер Алекс Некто. Создатели хотели снимать в Грузии, но не позволили обстоятельства, пишет РГ . Поэтому «Грузию» сняли в Дагестане.









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