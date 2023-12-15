Онлайн-кинотеатр KION рассказал о лидерах просмотров 2023 года

Онлайн-кинотеатр KION рассказал о самых популярных оригинальных проектах 2023 года. Сервис также поделился предстоящими премьерами.





В топ-10 самых популярных сериалов 2023 года KION вошли «Жизнь по вызову 2», «Почка 2», «Раневская», «Бэби-тур», «Замаячный», «Клиника счастья», «Банда ЗИГ ЗАГ», «Жизнь по вызову.Док», «Комплекс бога» и «Тест на беременность». Онлайн-кинотеатр также анонсировал главные премьеры 2024 года.





Зрителям KION предстоит увидеть саркастическую комедию «Успешный» с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым, драму «Обоюдное согласие 2» с Дианой Арбениной и Глафирой Тархановой, приключенческую комикс-экшн-драму «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым. Также ожидается премьера комедии «Третий в постели», где сыграют Надежда Михалкова и Александр Робак, саркастического драмеди «Первый номер» с Евгением Цыгановым, мистической мелодрамы «Танго» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым, шоу «Клиника счастья. Реалити», комедия «Дядя Леша», при участии Тимофея Трибунцева и Анны Уколовой, семейный фильм «Омар в большом КИНО» с Татьяной Арнтгольц и Марком Богатыревым, а также «Я иду играть» Тимура Бекмамбетова.









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