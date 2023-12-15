Собрание Эрмитажа пополнили 467 работ мастеров Ленинградской школы графики

15.12.2023

Собрание Эрмитажа пополнили 467 работ мастеров Ленинградской школы графики
Коллекция из 467 графических работ ленинградских художников прошлого столетия пополнила собрание Эрмитажа. Об этом говорится в публикации музея в Telegram-канале.

Государственный Эрмитаж приобрел коллекцию работ художников Ленинградской школы графики, отмечается в сообщении.

«В редкую по полноте, тематическому разнообразию и художественным качествам коллекцию входит 467 портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен и книжных иллюстраций», — сообщили в музее.

Произведения создавали более 120 художников, которые активно работали в середине и второй половине XX столетия. Представители Эрмитажа добавили, что большой интерес представляет раздел с видами Ленинграда – Петербурга. Владимир Ветрогонский, Кирилл Овчинников, Андрей Ушин и другие мастера запечатлели городские улицы со следами блокадного времени. Послевоенный Ленинград изображен на эстампах Михаила Успенского, Вадима Смирнова, Станислава Вихарева.


Фото: Pixabay.com