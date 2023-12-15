Собрание Эрмитажа пополнили 467 работ мастеров Ленинградской школы графики

Коллекция из 467 графических работ ленинградских художников прошлого столетия пополнила собрание Эрмитажа. Об этом говорится в публикации музея в Telegram-канале.





Государственный Эрмитаж приобрел коллекцию работ художников Ленинградской школы графики, отмечается в сообщении.





«В редкую по полноте, тематическому разнообразию и художественным качествам коллекцию входит 467 портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен и книжных иллюстраций», — сообщили в музее.





Произведения создавали более 120 художников, которые активно работали в середине и второй половине XX столетия. Представители Эрмитажа добавили, что большой интерес представляет раздел с видами Ленинграда – Петербурга. Владимир Ветрогонский, Кирилл Овчинников, Андрей Ушин и другие мастера запечатлели городские улицы со следами блокадного времени. Послевоенный Ленинград изображен на эстампах Михаила Успенского, Вадима Смирнова, Станислава Вихарева.









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