Почтовая марка с героями «Спокойной ночи, малыши!» вышла к юбилею программы

Почтовая марка в честь героев детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» вышла тиражом в 144 тысячи экземпляров. Торжественная церемония гашения марки состоялась в пятницу, 15 декабря, в Москве.





Выпуск марки приурочен к 60-летию программы, информирует ТАСС . Она посвящена Хрюше, Степашке, Филе и Каркуше.





«Вы находитесь в доме, где живет программа «Спокойной ночи, малыши!». Сегодня у нас действительно уникальное событие, начинается огромный марафон, связанный с юбилеем передачи», — заявил вице-президент Академии российского телевидения и совета Ассоциации коммуникационных агентств России, журналист и продюсер Александр Митрошенков.





В церемонии также участвовали телеведущая Оксана Федорова, гендиректор акционерного общества «Марка» Артем Адибеков, певица Нина Шацкая и знаменитый Хрюша вместе со своей коллегой, заслуженной артисткой России Оксаной Чабанюк. Оксана Федорова поздравила всех со знаменательным событием. По ее словам, героям телепередачи до сих пор семь. Стоит отметить, что Федорова ведет программу более 20 лет.





Художником почтовых марок номиналом 20 рублей стала Мария Бодрова. На них изображены Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша.









Фото: YouTube