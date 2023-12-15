Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит на трех сценах Мариинского театра

Немецкий дирижер Юстус Франтц выступит в Мариинском театре на трех его сценах в декабре. Об этом сообщила пресс-служба театра.





Выступления Франтца пройдут 20, 22 и 31 декабря. Маэстро встанет за дирижерский пульт в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, «Немецком реквиеме» Брамса, а также «Волшебной флейте» Моцарта, уточнили в пресс-службе.





Главные партии в «Свадьбе Фигаро» исполнят Мария Баянкина, Глеб Перязев, Оксана Шилова, Юрий Воробьев, Сергей Романов, Светлана Карпова и Ольга Сергеева. В «Немецком реквиеме» будут участвовать солисты Анастасия Калагина и Владислав Сулимский вместе с хором Мариинского театра.





Юстус Франтц считается одним из главных интерпретаторов музыки Моцарта. В предыдущем сезоне дирижер выступил на премьере зингшпиля «Похищение из сераля». Франтц также стоял за пультом на премьерном показе оперы «Волшебная флейта», которую представили зрителям в конце 2022 года.









Фото: Минкультуры России