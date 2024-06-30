Северо-Осетинский театр получил грант на организацию тифлокомментирования

Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева выиграл грант, позволяющий внедрить тифлокомментирование для людей с нарушениями зрения, сообщает ТАСС.





Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» объявил победителей грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах. Осетинский театр вошел в число победителей.





Теперь люди с инвалидностью по зрению наравне с другими зрителями могут насладиться постановками. Они будут знать, какие декорации используются во время спектаклей и в какие костюмы одеты герои.









Фото: Pixabay.com