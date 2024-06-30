Северо-Осетинский театр получил грант на организацию тифлокомментирования

Мероприятие прошло в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 440-летию Архангельска.
Он был участником многих музыкальных коллективов, среди них «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы».
Заключительным аккордом фестиваля станет концерт певицы Пелагеи.
Свои работы представят Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник и Саша Г...
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что выставка стала событием, имеющим огромный ус...
Мероприятие прошло в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 440-летию Архангельска.
Он был участником многих музыкальных коллективов, среди них «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы».
Заключительным аккордом фестиваля станет концерт певицы Пелагеи.
Свои работы представят Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Владимир Бухинник и Саша Г...
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что выставка стала событием, имеющим огромный ус...
Артист скончался в возрасте 76 лет.
В этом году также отмечаются несколько важных юбилеев членов семьи Толстых.
В 2024 году проект посвящен празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
На церемонии открытия выступила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.
В этом году мероприятие собрало 50 художников в возрасте от 15 до 94 лет.
Российская кинокомпания «Два капитана» представила проект «Роман с танцем» на кинорынке Film Bazaar ...
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» объявил победителей грантового конкурса.
Оркестром театра дирижирует Алексей Верещагин.
Посетители смогут окунуться в атмосферу XIX века и почувствовать себя в роли персонажей известного п...
Посетители смогут прийти в музей со своими четвероногими любимцами.
В конкурсную программу этого года вошли спектакли коллективов из восьми регионов России.
В фестивале участвуют музыканты, певцы, танцоры, цирковые артисты, а также крымские ремесленники.
В основной конкурс фестиваля вошли девять картин, в производстве которых участвовали 13 стран.
Проект посвящен Москве пушкинского времени — городу, где поэт родился.
Коллектив представил свою программу, основанную на русском фольклоре.
30.06.2024