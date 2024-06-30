В Русском доме Рабата открылся фестиваль «Марокканская палитра»

В Русском доме в Рабате открылся 11-й фестиваль «Марокканская палитра». В этом году мероприятие собрало 50 художников в возрасте от 15 до 94 лет. На выставке можно увидеть разнообразные работы, включая портреты, натюрморты, фантазийные изображения природы Марокко и архитектурное наследие марокканских городов, передает ТАСС.





«Хочется поблагодарить многочисленную публику за проявленный интерес к ставшему за многие годы знаковым мероприятию», — сказал руководитель Русского дома в Рабате Александр Сень.





Сень отметил важность фестиваля для культурного обмена: он предоставляет художникам платформу для демонстрации их работ и обмена опытом с коллегами, а также позволяет зрителям узнать больше о художественном богатстве Марокко.









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