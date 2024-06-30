Сергей Дебижев снимет фильм о русской балерине, повлиявшей на Болливуд

Российская кинокомпания «Два капитана» представила проект «Роман с танцем» на кинорынке Film Bazaar в Индии, посвященный Анне Павловой и ее влиянию на индийский танец, сообщает «Российская газета».





На крупнейшем кинорынке Южной Азии Film Bazaar, который традиционно проводится в рамках Международного Мумбайского кинофестиваля, в этом году особое внимание уделили неигровым проектам. Из более чем двухсот заявок до финала дошли лишь 16, среди которых выделился проект российской кинокомпании «Два капитана».





Фильм «Роман с танцем» Сергея Дебижева расскажет о встрече Анны Павловой и Удая Шанкара. Анна Павлова, знаменитая балерина, оказала значительное влияние на развитие индийского классического танца. В 1923 году она познакомилась с молодым артистом Удаем Шанкаром, что стало важной вехой в его карьере и способствовало возрождению традиционных индийских танцев, ставших впоследствии основой для болливудских постановок.





Режиссер Сергей Дебижев пояснил, что Анна Павлова вдохновляла Шанкара черпать идеи из собственной культуры. Несмотря на значимость этих событий, история до сих пор малоизвестна как в Индии, так и в России.





Идея проекта появилась после успеха предыдущего фильма Дебижева «Святой архипелаг» на кинофестивалях в Южной Азии. Вдохновившись индийско-российскими отношениями, режиссер решил рассказать об этом значимом культурном обмене.









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