Концерт Большого театра состоялся в Доброграде

На Летней сцене в Доброграде 29 июня состоялся гала-концерт, в котором приняли участие солисты оперы и оркестр Большого театра, сообщается в ТГ-канале Большого театра.





С 2018 года Большой театр неизменно дает open-air концерты в Доброграде. Этот проект выделяется среди подобных культурных мероприятий особым устройством концертной площадки.





Сцена установлена на воде, а в партере, расположенном на берегу, могут разместиться около трех тысяч зрителей.





Концерт этого года был посвящен 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. В программе прозвучали арии, дуэты и симфонические фрагменты из опер композитора. Среди исполнителей были Анна Аглатова, Анна Шаповалова, Полина Шабунина (сопрано), Анна Юркус (меццо-сопрано), Олег Долгов, Артем Попов (тенора), Владислав Чижов (баритон) и Даниил Акимов (бас).





Оркестром Большого театра дирижирует Алексей Верещагин.









Фото: скриншот Youtube