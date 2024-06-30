В Махачкале начался фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»

В Махачкале стартовал фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», на котором выступила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, сообщает «Культуромания».





Мероприятие направлено на укрепление межнационального диалога, популяризацию этнокультуры, национальной музыки, костюмов, хореографии и уникальных музыкальных инструментов.





На церемонии открытия министр культуры Дагестана Зарема Бутаева подчеркнула значение фестиваля для развития дружбы между народами.





В рамках форума пройдут праздники народной песни, русской и казачьей культуры, традиционных промыслов и ремесел, циркового искусства.





Выступят творческие коллективы из Беларуси, Узбекистана, Южной Осетии, Азербайджана, Индии, Сербии, Мексики (в онлайн-формате), а также из Архангельской, Пермской, Ростовской, Омской, Калининградской, Астраханской и других областей.









Фото: скриншот Youtube