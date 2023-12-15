Сериал «Бандитский Петербург» вернется на экраны 20 лет спустя

15.12.2023

Сериал «Бандитский Петербург» вернется на экраны 20 лет спустя
Культовый «Бандитский Петербург» получит продолжение. Сериал вернется на экраны спустя 20 лет.

Писатель и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов скончался в среду, 13 декабря. Его коллега и соавтор проекта Игорь Шушарин сообщил, что сериал получит продолжение. Долгое время Константинов не хотел возвращаться к картине, пишет kp.ru.

По словам Шушарина, он и его коллега несколько месяцев назад взялись за сценарий. История писалась очень быстро. Авторам оставалось завершить не так много страниц.

«По состоянию на сегодня сделаны 21 эпизод, а это 28 страниц текста. Время действия – лето 2013 года. Главные герои – журналист Обнорский и прокурор Поспелова», — поделился Шушарин.

Журналист продолжает работу над сериалом, несмотря на смерть Константинова. Он обещал покойному коллеге сдать одну из серий до конца Нового года и намерен сдержать слово.

Андрей Константинов ушел из жизни в 60 лет. Писатель боролся с тяжелой болезнью в течение последних лет.


Фото: Pixabay.com