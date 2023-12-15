Сериал «Бандитский Петербург» вернется на экраны 20 лет спустя

Культовый «Бандитский Петербург» получит продолжение. Сериал вернется на экраны спустя 20 лет.





Писатель и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов скончался в среду, 13 декабря. Его коллега и соавтор проекта Игорь Шушарин сообщил, что сериал получит продолжение. Долгое время Константинов не хотел возвращаться к картине, пишет kp.ru





По словам Шушарина, он и его коллега несколько месяцев назад взялись за сценарий. История писалась очень быстро. Авторам оставалось завершить не так много страниц.





«По состоянию на сегодня сделаны 21 эпизод, а это 28 страниц текста. Время действия – лето 2013 года. Главные герои – журналист Обнорский и прокурор Поспелова», — поделился Шушарин.





Журналист продолжает работу над сериалом, несмотря на смерть Константинова. Он обещал покойному коллеге сдать одну из серий до конца Нового года и намерен сдержать слово.





Андрей Константинов ушел из жизни в 60 лет. Писатель боролся с тяжелой болезнью в течение последних лет.









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