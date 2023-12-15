В Хабаровске открылась первая школа креативных индустрий

Первая школа креативных индустрий (ШКИ) открылась в Хабаровском крае в преддверии Нового года. Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили, что ШКИ открылась благодаря федеральному проекту «Придумано в России» при поддержке министерства. Школа креативных индустрий появилась на базе Хабаровского краевого колледжа искусств. Здесь подросткам 12-17 лет предстоит воплощать все свои творческие замыслы, для чего есть необходимое современное оборудование – от графических планшетов до профессиональных видеокамер.





«Ребята смогут создавать видеоклипы, анимационные фильмы, аудиокниги, спектакли и не только», — говорится в сообщении Минкультуры в Telegram-канале





Также по поручению президента России Владимира Путина в Хабаровске готовится открытие филиала ВГИК. Событие запланировано на 2025 год. Выпускники ШКИ смогут продолжить здесь свое образование.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал