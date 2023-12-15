«Русские сезоны» в Узбекистане завершились концертом с участием лауреатов конкурса Чайковского

В Узбекистане завершились «Русские сезоны».



Во Дворце международных форумов «Узбекистан» 14 декабря состоялось выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева при участии лауреатов XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского.



В 2023 году «Русские сезоны» в Узбекистане проводились впервые. В рамках «Русских сезонов» прошло более 30 мероприятий.



«Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией и уверены, что межкультурный диалог предоставляет нашим народам широкую возможность глубже и лучше понять друг друга. Практика сотрудничества между нашими странами свидетельствует о больших возможностях в сфере культуры в деле укрепления двусторонних отношений. Хочу поблагодарить Министерство культуры РФ за активное совместное сотрудничество. Надеюсь, что наши дружественные отношения будут и впредь развиваться», — отметил заместитель министра культуры Республики Узбекистан Муроджон Маджидов.





Статс-секретарь, заместитель министра культуры России Надежда Преподобная отметила, что ничего не случилось бы без поддержки и помощи коллег из Узбекистана.





«Мы выражаем благодарность Правительству Республики Узбекистан, Министерству культуры Республики Узбекистан и всем, кто участвовал в наших мероприятиях. "Русские сезоны" доказали, что у культуры нет границ. Между нашими странами абсолютно искренняя дружба, которая стала еще крепче за это время. И для нас это возможность и вызов для последующего сотрудничества в сфере культуры», — сказала Надежда Преподобная.





Фото: Отдел информационной политики и рекламы «Русский сезонов»