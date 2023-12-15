В Москве пройдет спектакль-променад «Две жизни Рахманинова»

В пространстве девяти локаций Петровского путевого дворца в Москве 15 и 16 декабря пройдут премьерные показы спектакля-променада «Две жизни Рахманинова».



Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения композитора. Спектакль, поставленный творческой командой Москонцерта, стал победителем Всероссийского конкурса театрального искусства, проводимого Российским фондом культуры.



В иммерсивном формате артисты разыграют одиннадцать сцен из жизни Рахманинова на фоне ожившей истории музыкальной эпохи России.



«Спектакль — синтез драмы и музыки, — говорит режиссер-постановщик спектакля, автор пьесы Мария Тихонова. — Мы постарались собрать произведения разных жанров. Есть сцены, где больше мы отдаем дань фортепианной музыке, где-то — романсам и операм Рахманинова».





Постановка создана в формате музыкального спектакля-променада. Зрители, объединенные в несколько групп, совершат путешествие во времени по одной из трех сюжетных троп и увидят личность композитора с разных сторон.



«На каждой тропе зрителя ждут сцены из жизни Рахманинова, наполненные музыкой и театрализованным, иногда даже мистическим содержанием. Для нас важно помочь зрителю не только узнать что-то новое из биографии композитора, но и эмоционально подключиться к музыке, прочувствовать ее», — рассказала режиссер Полина Шахова.









Фото: Людмила Сафонова