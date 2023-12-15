Представления Бурятской оперы в Москве посетили 2,6 тысячи человек

В Москве завершились гастроли Бурятского театра оперы и балета из Улан-Удэ.



Зрителями представлений учреждения стали 2,6 тысячи человек, передает пресс-служба театра.



Бурятский театр оперы и балета представил в столице балет «Земля веры — Баргуджин Тукум» и спектакль по опере Вано Мурадели «Великая дружба».



«Гастроли проходили 11-13 декабря в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия. <...> Всего состоялось три показа на ведущих площадках столицы — в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и на новой сцене Большого театра. Спектакли посмотрели 2,6 тыс. зрителей», — рассказали в театре.



Директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета Дмитрий Дылыков отметил, что на гастроли в Москву выезжали 230 сотрудников, приглашенные каскадеры и детский хор.



«Мы благодарны зрителям за аншлаги и овации, неравнодушие и поддержку. У нас была прекрасная возможность показать свою работу, проделанный путь. Мы постарались: наши артисты, наши цеха, наши службы выложились на 100%», — сказал руководитель.



В 2023 году жители Бурятии отмечают 100-летие республики.









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