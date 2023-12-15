На ВДНХ в рамках выставки «Россия» пройдет День русского музея

В рамках Международной выставки-ярмарки «Россия» на ВДНХ пройдет День Русского музея, передает пресс-служба учреждения.



Мероприятие пройдет в павильоне ПАО «Газпром». День Русского музея будет посвящен реставрации музейных ценностей.



«Государственный Русский музей представит на форуме масштабную культурно-просветительскую программу. Больших и маленьких гостей ВДНХ ждут лекции, обсуждения, мастер-классы и кинопоказы о музейной реставрации, мультимедийных и образовательных проектах от ведущих сотрудников Русского музея», — рассказали в музее.



Отмечается, что на январь музей запланировал мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Посетителям будет представлена выставка «Помните!», состоятся кинопоказы, проекты, посвященные жизни музея в осажденном Ленинграде.









Фото: пресс-служба Русского музея