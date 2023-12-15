Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил театрального режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ, передает пресс-служба Генпрокуратуры.



«Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Вырыпаева. Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ... Суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года», — говорится в сообщении ведомства.



Суд установил, что с марта по декабрь 2022 года Иван Вырыпаев в интернете публично распространял недостоверную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения гражданских объектов и населения в ходе специальной военной операции на Украине.



Судебное разбирательство проводилось в отсутствие подсудимого, так как тот скрылся от следствия за пределами страны и объявлен в международный розыск.









Фото: Pixabay.com