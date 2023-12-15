Финальный эпизод сериала «Слово пацана» выйдет в новой редакции

Финальный эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в новой авторской редакции.



Создатели фильма решили переснять финал, чтобы сделать его острее. Об этом рассказал режиссер проекта Жора Крыжовников в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.



«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. <...> Мы с Андреем (Андрей Золотарев — соавтор сериала. — Прим. ред.) переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает», — сказал Крыжовников.



Режиссер добавил, что частично была переснята и седьмая серия проекта.



Дата выхода финальной серии проекта будет объявлена позже.









Фото: кадр из фильма "Слово пацана"