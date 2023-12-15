Пять объектов культурного наследия Украины внесены в список ЮНЕСКО

В Международный список культурных ценностей, находящихся под защитой ЮНЕСКО, внесены пять объектов культурного наследия Украины.



Об этом сообщило Министерство культуры Украины.



«Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой», — говорится в сообщении.



В список объектов добавлены, в частности, церковь Архангела Михаила в селе Ужок Закарпатской области, деревянная церковь Св. Юра в городе Дрогобыч Львовской области, здание Одесского национального академического театра оперы и балета, здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха, Спасо-Преображенский собор Чернигова.



В сентябре ЮНЕСКО внесло в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, 20 объектов культурного наследия Украины.









Фото: скриншот видео Flat TV/YouTube