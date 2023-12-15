В Москве вручили премию «Признание» благотворительного фонда «Артист»

В Москве состоялась церемония вручения премии «Признание» благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист».



Участие в церемонии приняла министр культуры России Ольга Любимова.



Премия «Признание» вручается ежегодно деятелям культуры и искусства, чей профессиональный стаж составляет более 40 лет.



«Вручила награду легенде мировой сцены, выдающемуся артисту, прославившему русский классический балет на весь мир, Владимиру Васильеву. Также среди лауреатов — театральный художник Борис Мессерер, актер МХТ имени Чехова Станислав Любшин, солистка Большого театра Маквала Касрашвили и многие другие», — говорится в сообщении Ольги Любимовой, опубликованном в Telegram-канале министра.



Глава Минкультуры отметила, что уже 15 лет фонд «Артист» оказывает поддержку деятелям культуры старшего поколения.



«За эти годы он приходил на помощь более 30 тысяч раз, подарив заботу и внимание, не оставив в беде. Деятельность фонда — это дань уважения тем, кем с самого детства мы восхищались на сцене и на экране, тем, кто обеспечивал съемки и постановки, и тем, без кого ни театр, ни кино не могут существовать. От всей души желаю фонду дальнейших успехов, а его подопечным — крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — сказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova