В Москве в седьмой раз вручили Международную литературную премию «Буламаргъ»

В Москве прошла VII церемония вручения Международной литературной премии «Буламаргъ».



Церемония прошла в Культурном центре Министерства иностранных дел России в седьмой раз. В рамках церемонии состоялось награждение авторов произведений на осетинском и русском языках.



Диплом специальной номинации премии вручили творческому коллективу «Лаборатории поэтического перевода «Мосты над облаками» Челябинского института культуры во главе с Ниной Ягодинцевой за создание сборника переводов осетинских авторов и пропаганду культуры современной осетинской поэзии.



За выдающийся вклад в дело сохранения, развития и популяризации осетинской национальной литературы в жанре прозы, народного фольклора и переводов Дипломом 1-й степени награжден Асланбек Касаев.



За цикл авторских произведений, написанных в жанре осетинских детских сказок, а также развитие и популяризацию осетинского языка среди детей дошкольного возраста Диплом 2-й степени присужден Дзгоевой Марине.



За существенный вклад в развитие и пропаганду осетинской городской песни и национальной поэзии Дипломом третьей степени награждается популярная в Осетии автор-исполнительница городской песни Кокион Алла.



В ходе церемонии прима-балерине Большого театра России Екатерине Крысановой было присвоено звание «заслуженного артиста Республики Южная Осетия» «за выдающиеся заслуги в области танцевального искусства и большую роль в укреплении культурных связей между народами Южной Осетии и России».









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