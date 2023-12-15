В Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»

15.12.2023

В Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»
В Санкт-Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».

Выставка откроется в Государственной театральной библиотеке и приурочена к 50-летию артиста и 10-летию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Вагановой.

В экспозицию вошли предметы, отражающие многогранную деятельность Цискаридзе, отметили организаторы выставки. В числе экспонатов — костюмы, афиши, фотографии, издания академии, вышедшие при непосредственном участии Николая Цискаридзе за минувшие 10 лет.

В учреждении отметили, что личный юбилей артиста совпал с 285-летием Академии русского балета. Ректорство Цискаридзе стало новым этапом его творческого пути и, по его собственному признанию, «школой жизни».


Фото: скриншот видео канала Василия Конова/YouTube