В Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете»

В Санкт-Петербурге откроется юбилейная выставка «Николай Цискаридзе. Моя жизнь в балете».



Выставка откроется в Государственной театральной библиотеке и приурочена к 50-летию артиста и 10-летию его пребывания на посту ректора Академии русского балета имени Вагановой.



В экспозицию вошли предметы, отражающие многогранную деятельность Цискаридзе, отметили организаторы выставки. В числе экспонатов — костюмы, афиши, фотографии, издания академии, вышедшие при непосредственном участии Николая Цискаридзе за минувшие 10 лет.



В учреждении отметили, что личный юбилей артиста совпал с 285-летием Академии русского балета. Ректорство Цискаридзе стало новым этапом его творческого пути и, по его собственному признанию, «школой жизни».









Фото: скриншот видео канала Василия Конова/YouTube