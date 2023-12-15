В музее истории религии открылась выставка к 175-летию Виктора Васнецова

В музее истории религии представлена выставка «В.М. Васнецов и последователи».



Проект создан к 175-летию художника, передает пресс-служба Министерства культуры России.



По словам заместителя директора по научной работе Екатерины Терюковой, автора выставки, целью проекта является комплексный показ произведений Виктора Васнецова и его последователей.



«Коллекция насчитывает более десяти работ известного художника: рисунки, эскизы для монументальных росписей и мозаик, монументальные настенные полотна и небольшие по размеру станковые произведения, в том числе и произведения прикладной графики. Единственная работа Васнецова, которая не представлена на выставке и которую посетители смогут увидеть на постоянной экспозиции, это эскиз "Куликовская битва". У нас получилось сделать настоящий новогодний, рождественский подарок жителям и гостям Санкт-Петербурга, ведь эти произведения не выставлялись более десяти лет», — рассказала Екатерина Терюкова.



Выставка, отметили организаторы, призвана представить современному зрителю уникальность и масштаб творчества Виктора Васнецова, показать его влияние на русскую культуру.



В экспозиции представлен также эскиз неосуществленной росписи плафона центрального нефа «Всадники Апокалипсиса», живописный образ святителя Алексия, митрополита Московского, деревянный Крест-распятие, который художник закончил за несколько дней до своей кончины.









Фото: пресс-служба Минкультуры России